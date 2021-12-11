Ле-Гран-Саконекс, Швейцария, , 02:37 — REGNUM В общей сложности 4470 человек погибли в мире с начала 2021 года в ходе миграции между странами, а с 2014 года число таких смертей превысило 45,4 тысячи. Об этом 10 декабря сообщила на своем сайте Международная организация по миграции (IOM) при ООН.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении агентства отмечается, что по итогам прошлого года количество погибших в мире мигрантов составило 4236. В 2021 году больше всего людей погибло при миграции в страны ЕС — 2720 человека. В IOM подчеркнули, что это самый высокий показатель с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари заявила, что более 48 млн людей имеют статус беженцев из-за конфликтов в мире, что является рекордным значением.

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