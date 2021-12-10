Уагадугу, 11 декабря, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Лассина Зербо назначен на должность нового премьер-министра Буркина-Фасо после ухода в отставку правительства Кристофа Дабире. Соответствующий указ о назначении подписал президент республики Рок Марк Кристиан Каборе.

TUBS Буркина Фасо

«Господин Лассина Зербо назначается на должность премьер--министра», — говорится в документе.

Ранее Зербо занимал должность секретаря в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Также он руководил созданием международного дата-центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря премьер-министр Буркина-Фасо Кристоф Дабире подал в отставку. Его уход был связан с кризисом в сфере безопасности республики. В стране начались демонстрации, требовавшие ухода главы правительства в отставку, который не способен прекратить деятельность террористических группировок на территории Буркина-Фасо.