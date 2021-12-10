Токио, 11 декабря, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Власти Японии намерены к концу 2021 года принять решение по вопросу дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, который уже ранее объявили США, Канада и Австралия. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский удар

Издание отмечает, что пока Токио не собирается направлять на мероприятие высокопоставленных должностных лиц, чтобы поддержать Соединенные Штаты и ряд их союзников, объявивших ранее о бойкоте. При этом не исключается, что на Олимпиаду поедет депутат японского парламента Сэйко Хасимото. Она примет участие в заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Пекине, а затем остается в китайской столице на время соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, которые должны состояться в 2022 году. Аналогичные меры предприняли Канада, Австралия и Великобритания. Китайская сторона назвала их действия политической манипуляцией.