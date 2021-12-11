Ливерпуль, Великобритания, , 02:14 — REGNUM Ситуация на Украине стала одной из тем состоявшейся в британском в Ливерпуле встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Об этом 11 декабря сообщается на странице внешнеполитического ведомства королевства в Twitter.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мероприятие прошло в преддверии заседания глав МИД стран G7 (Группы семи). Кроме того, Блинкен и Трасс обсудили иранскую ядерную программу, а также важность «надежных и честных» инвестиций в развивающиеся страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ходе встречи в Стокгольме, вступили в напряженный спор по поводу Украины.

Читайте также: Лавров и Блинкен в ходе встречи в Стокгольме поспорили из-за Украины