Вашингтон, 11 декабря, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Администрация США заинтересована в укреплении отношений с Германии по вопросу санкций против России в случае «российской агрессии на Украине», заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в ходе переговоров с новым главой министерства финансов ФРГ Кристианом Линднером. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Министр Йеллен подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в вопросе экстренных мер, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», — заявили в министерстве финансов Соединенных Штатов.

Также Йеллен поздравила немецкого коллегу с назначением в немецком правительстве, а также приветствовала председательство Берлина в странах G7 на будущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что новый канцлер Германии Олаф Шольц может ввести санкции и заблокировать газопровод «Северный поток — 2» в случае возможного военного конфликта России и Украины. При этом газета утверждает, что сам Шольц поддерживает реализацию проекта газопровода.