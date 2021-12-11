Рамалла , , 01:56 — REGNUM Один палестинец был застрелен израильскими военнослужащими в ходе столкновений, вспыхнувших на Западном берегу реки Иордан. Об этом 10 декабря сообщило агентство WAFA.

Западный берег реки Иордан Dennis Jarvis

Инцидент произошел в районе горы Сабих в провинции Наблус. Кроме того, при стычках пулевые ранения получили четверо палестинцев, а еще 52 — пострадали от воздействия слезоточивого газа. В сообщении также отметается, что резиновые пули израильских военных травмировали нескольких врачей, которые прибыли для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря минобороны Израиля объявило о завершении строительства сплошной линии укреплений на границе с сектором Газа.

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