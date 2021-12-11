Москва, 11 декабря 2021, 09:20 — REGNUM Единый читательский билет (ЕЧБ) оформили 609 тыс. жителей Москвы. Об этом 11 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Этот документ позволяет брать книги во всех городских библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры. При этом регистрироваться в каждой из них отдельно не нужно.
«Общий фонд городских читален сегодня насчитывает свыше 14 миллионов изданий, включая художественную и научную литературу, газеты и журналы. Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тысяч человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 миллиона изданий», — сообщила Сергунина.
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