Москва, 11 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Единый читательский билет (ЕЧБ) оформили 609 тыс. жителей Москвы. Об этом 11 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пётр Иванов В библиотеке

Этот документ позволяет брать книги во всех городских библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры. При этом регистрироваться в каждой из них отдельно не нужно.

«Общий фонд городских читален сегодня насчитывает свыше 14 миллионов изданий, включая художественную и научную литературу, газеты и журналы. Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тысяч человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 миллиона изданий», — сообщила Сергунина.