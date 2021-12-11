Буэнос-Айрес, , 01:51 — REGNUM Стихийные акции протеста вспыхнули после того, как полицейский застрелил подростка в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Об этом 10 декабря сообщает телеканал Todo Noticias.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители города Мирамар собрались на одной из главных улиц города, чтобы потребовать от властей тщательного расследования произошедшего. Стихийные акции протеста возникли после того, как родственники и друзья убитого пришли на место происшествия почтить его память, но акция переросла в столкновения с полицией.

Инцидент произошёл накануне, подросток Лусиано Оливера возвращался домой на мотоцикле, когда его попытался остановить полицейский патруль. Подросток не подчинился, и полицейский выстрелил ему в область грудной клетки. От полученного ранения Оливера скончался, сотрудник полиции был задержан.

Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни пояснил, что сотрудник полиции выстрелил случайно и был сразу же задержан коллегами, особо отметив, что действиям полицейского «нет оправдания».

Это уже второй случай убийства подростка полицейским за последний месяц. В ноябре был убит 17-летний футболист клуба «Барранкас Сентраль» Лукас Гонсалес. Он возвращался на автомобиле с друзьями домой, сотрудники полиции решили остановить показавшийся им подозрительным автомобиль и начали стрельбу. Сотрудники полиции были задержаны, им предъявлены обвинения в убийстве.