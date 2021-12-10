Буэнос-Айрес, 11 декабря, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Стихийные акции протеста вспыхнули после того, как полицейский застрелил подростка в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Об этом 10 декабря сообщает телеканал Todo Noticias.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Жители города Мирамар собрались на одной из главных улиц города, чтобы потребовать от властей тщательного расследования произошедшего. Стихийные акции протеста возникли после того, как родственники и друзья убитого пришли на место происшествия почтить его память, но акция переросла в столкновения с полицией.

Инцидент произошёл накануне, подросток Лусиано Оливера возвращался домой на мотоцикле, когда его попытался остановить полицейский патруль. Подросток не подчинился, и полицейский выстрелил ему в область грудной клетки. От полученного ранения Оливера скончался, сотрудник полиции был задержан.

Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни пояснил, что сотрудник полиции выстрелил случайно и был сразу же задержан коллегами, особо отметив, что действиям полицейского «нет оправдания».

Это уже второй случай убийства подростка полицейским за последний месяц. В ноябре был убит 17-летний футболист клуба «Барранкас Сентраль» Лукас Гонсалес. Он возвращался на автомобиле с друзьями домой, сотрудники полиции решили остановить показавшийся им подозрительным автомобиль и начали стрельбу. Сотрудники полиции были задержаны, им предъявлены обвинения в убийстве.