Киев, 11 декабря, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Киевским властям необходимо менять курс и налаживать отношения с Россией, а также со странами СНГ, заявил 10 декабря глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ. Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины, — сказал он. — Для этого надо менять курс».

Медведчук заявил также, что Киеву не следует стремиться в Североатлантический альянс (НАТО), поскольку этот военно-политический блок «усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы». Вместо вступления в НАТО Украине нужен нейтральный статус, который уже провозглашали в стране, отметил политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ОПЗЖ считает требования МВФ одной из причин роста тарифов на Украине. По словам Медведчука, украинцы с момента прихода Владимира Зеленского к власти стали платить за отопление и воду на 49% больше.