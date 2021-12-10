Госдеп США засекретит окончательный отчёт о выводе войск из Афганистана
Вашингтон, 11 декабря, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Госдепартамент США начал подготовку обзора собственной деятельности, связанной с выводом американских войск из Афганистана летом 2021 года. Об этом 10 декабря сообщил коллегам госсекретарь Энтони Блинкен.
Обзор начался на первой неделе декабря — примерно в то же время, когда Пентагон начал свою собственную проверку фактов военной операции. Работа будет проводиться в режиме расследования и она коснётся первых лиц государства — бывшего президента США Дональда Трампа и действующего президента Джо Байдена.
Цель состоит в том, чтобы «попытаться оценить уроки, извлеченные из нашего взаимодействия в Афганистане, и предоставить рекомендации на будущее», — объяснил Блинкен.
Отчёт в финальной редакции будет засекречен, однако в Госдепе заверили, что постараются «быть максимально открытыми».