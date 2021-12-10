Вашингтон, 11 декабря, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Госдепартамент США начал подготовку обзора собственной деятельности, связанной с выводом американских войск из Афганистана летом 2021 года. Об этом 10 декабря сообщил коллегам госсекретарь Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

Обзор начался на первой неделе декабря — примерно в то же время, когда Пентагон начал свою собственную проверку фактов военной операции. Работа будет проводиться в режиме расследования и она коснётся первых лиц государства — бывшего президента США Дональда Трампа и действующего президента Джо Байдена.

Цель состоит в том, чтобы «попытаться оценить уроки, извлеченные из нашего взаимодействия в Афганистане, и предоставить рекомендации на будущее», — объяснил Блинкен.

Отчёт в финальной редакции будет засекречен, однако в Госдепе заверили, что постараются «быть максимально открытыми».