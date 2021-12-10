Вашингтон, 11 декабря, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Продажа 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва США начнется с 17 декабря. Об этом 10 декабря сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Речь идет об одном из решений, принятых в ноябре главой Белого дома Джо Байденом для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Джо Байден распорядился задействовать 50 млн баррелей из стратегических запасов США для преодоления энергетического кризиса. При этом, согласно решению президента, 32 млн баррелей должны быть возвращены в резерв в ближайшие годы, когда цены на топливо снизятся, а 18 млн баррелей будут реализованы в рамках ускоренной продажи.

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