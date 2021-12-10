Бейрут, 11 декабря, 2021, 01:15 — ИА Регнум. В Ливане потушили пожар в лагере беженцев из Палестины, который привел к взрывам на складе с оружием, заявил представитель палестинского движения ХАМАС в эфире радиостанции Sawt Lebnan.

Soman Граффити ХАМАС

«Спасатели сейчас локализовали очаги возгорания, чтобы не допустить распространения пожара на соседние жилые дома», — заявил он.

Представитель движения отметил, пожар изначально произошел в мечети, а затем перекинулся на склад с боеприпасами и оружием. В настоящее время лагерь оцеплен ливанскими войсками, расследованием произошедшего занимается прокуратура Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Ливана в лагере беженцев Бурдж аш-Шимали произошел пожар и несколько взрывов на складе с оружием. По предварительным данным, погибших в результате происшествия не было, 12 человек получили ранения различной степени тяжести.