Москва, 11 декабря, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро впервые приехала в Россию как гражданка, по российскому паспорту. Об этом сама артистка рассказала 10 декабря в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

jikatu Уругвайская актриса Наталия Орейро

По словам певицы, она приехала для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел», принёсшего ей огромную популярность в России. Орейро уточнила, что была рада впервые воспользоваться российским паспортом.

Орейро рассказала, что на Рождество вынуждена будет уехать, так как её семья осталась в Аргентине. Сын певицы Мерлин Атауальпа, тоже получивший российское гражданство, не смог приехать вместе с ней из-за школьных занятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства актрисе и певице Наталье Орейро и её сыну.