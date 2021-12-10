Вашингтон, 11 декабря, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Сбой работе социальной сети Snapchat ощутили 10 декабря пользователи в ряде стран мира. Об этом сообщает сайт Downdetector, специализирующийся на работе популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Социальные сети

О проблемах пожаловались жители США, Великобритании, Германии и Нидерландов. Большая часть сообщений (71%) связана с трудностями при входе в учетные записи. Кроме того, 19% жалоб касается работы мобильного приложения, а еще 9% — проблем при соединении с сервером.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в США произошел сбой в работе музыкального онлайн-сервиса Spotify.