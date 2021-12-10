Киев, 11 декабря, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Не все страны Запада поддерживают введение санкций против России, прикрываясь своими циничными мотивами, заявил 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Такими мотивами, по его словам, можно считать необходимость защиты внутреннего рынка и национального бизнеса.

«Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке. Бизнес внутри государства на них давит, поэтому всем непросто», — сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что ему изо дня в день приходится иметь дело с коллегами, которые сначала думают о своём народе, а потом об Украине.

В интервью президент Украины заявил также, что его европейские коллеги допустили ситуацию, при которой Россия смогла «создать одну из мощных армий мира».