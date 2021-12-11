Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Новый посол США в Турции Джефф Флейк был приведен к Вашингтоне американским вице-президентом Камалой Харрис, 10 декабря сообщили журналистам в пресс-службе Белого дома.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

На церемонии присутствовали супруга дипломата и двое его друзей. С 2013 по 2019 годы Флейк был сенатором Конгресса США от штата Аризона. Он представляет Республиканскую партию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Сенат США одобрил кандидатуру Джеффа Флейка на посту американского посла в Анкаре.

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