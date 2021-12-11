Москва, 11 декабря 2021, 00:55 — REGNUM На смену рейдерским захватам в последние годы пришли корпоративные конфликты. Как рассказал ИА REGNUM Дмитрий Штукатуров, председатель МКА «Адвокаты и бизнес», в 2021 году наблюдается увеличение количества «наследственных» корпоративных конфликтов, когда после смерти владельца бизнеса начинается дележка компании между родственниками.
По словам эксперта, это напоминает обычное деление наследства, но отличается огромной суммой. «Речь идет о десятках и сотнях миллионов долларов, а иногда и вовсе миллиардов. В такие моменты в ход идут корпоративные процедуры. Соответственно, стороны начинают искать защиты или возможности для нападения у разных крупных финансово-промышленных групп или юридических структур со специфическим ресурсом. В итоге получается так, что компания, которая строилась десятилетиями, разваливается на куски, часть из которых отходит профессиональным стервятникам», — говорит Дмитрий Штукатуров.
Сегодня рейдерство не является бичом экономики, как это было в начале 2000-х, когда забирали предприятия у так называемых «красных директоров», которые не сумели сориентироваться в рыночных обстоятельствах, новых юридическим аспектах и плохо прошли стадию приватизации. Еще при президенте Д.А. Медведеве были внесены поправки в уголовный кодекс. В их числе ст. 185.5. «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества», а также ст. 170.1 УК «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета». Таким образом, в законодательстве есть все, чтобы бороться с рейдерством.
«Теперь рейдерство перешло из некоего вида преступной деятельности, как это было раньше, в корпоративные конфликты. Как правило, под риском те предприятия, в которых существуют предпосылки корпоративного конфликта. В частности, высокая закредитованность, когда держатель долга может использовать его как точку входа, или конфликт между партнерами, или же конфликт с контрагентом, а также смерть одного из учредителей, после чего его доля достается другим лицам», — отмечает адвокат.
Известный пример — конфликт между акционерами «Тольяттиазота» и «Уралхима», где владельцы второй компании смогли установить контроль над одним из крупнейших российских предприятий, который стоит миллиарды долларов. «Точка входа сейчас — это не какая-то отрасль, а корпоративный конфликт. Также это может быть какая-то брешь в документальном оформлении, либо какие-то личные обстоятельства, будь то смерть или развод, как в случае с Грудининым», — утверждает Дмитрий Штукатуров.
Однако, как отмечает адвокат, на фоне увеличения корпоративных конфликтов в 2021 году, владельцы бизнесов стали куда осмотрительнее. Однозначный тренд текущего года — понимание, что бизнес нужно не только выстроить, чтобы он был защищен от рейдеров при жизни человека, но и после смерти.