Москва, 11 декабря, 2021, 00:55 — ИА Регнум. На смену рейдерским захватам в последние годы пришли корпоративные конфликты. Как рассказал ИА REGNUMДмитрий Штукатуров, председатель МКА «Адвокаты и бизнес», в 2021 году наблюдается увеличение количества «наследственных» корпоративных конфликтов, когдапосле смерти владельца бизнеса начинается дележка компании между родственниками.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити на бизнес-центре «Заповедный»

По словам эксперта, это напоминает обычное деление наследства, но отличается огромной суммой. «Речь идет о десятках и сотнях миллионов долларов, а иногда и вовсе миллиардов. В такие моменты в ход идут корпоративные процедуры. Соответственно, стороны начинают искать защиты или возможности для нападения у разных крупных финансово-промышленных групп или юридических структур со специфическим ресурсом. В итоге получается так, что компания, которая строилась десятилетиями, разваливается на куски, часть из которых отходит профессиональным стервятникам», — говорит Дмитрий Штукатуров.

Сегодня рейдерство не является бичом экономики, как это было в начале 2000-х, когда забирали предприятия у так называемых «красных директоров», которые не сумели сориентироваться в рыночных обстоятельствах, новых юридическим аспектах и плохо прошли стадию приватизации. Еще при президенте Д.А. Медведеве были внесены поправки в уголовный кодекс. В их числе ст. 185.5. «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества», а также ст. 170.1 УК «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета». Таким образом, в законодательстве есть все, чтобы бороться с рейдерством.

«Теперь рейдерство перешло из некоего вида преступной деятельности, как это было раньше, в корпоративные конфликты. Как правило, под риском те предприятия, в которых существуют предпосылки корпоративного конфликта. В частности, высокая закредитованность, когда держатель долга может использовать его как точку входа, или конфликт между партнерами, или же конфликт с контрагентом, а также смерть одного из учредителей, после чего его доля достается другим лицам», — отмечает адвокат.

Известный пример — конфликт между акционерами «Тольяттиазота» и «Уралхима», где владельцы второй компании смогли установить контроль над одним из крупнейших российских предприятий, который стоит миллиарды долларов. «Точка входа сейчас — это не какая-то отрасль, а корпоративный конфликт. Также это может быть какая-то брешь в документальном оформлении, либо какие-то личные обстоятельства, будь то смерть или развод, как в случае с Грудининым», — утверждает Дмитрий Штукатуров.

Однако, как отмечает адвокат, на фоне увеличения корпоративных конфликтов в 2021 году, владельцы бизнесов стали куда осмотрительнее. Однозначный тренд текущего года — понимание, что бизнес нужно не только выстроить, чтобы он был защищен от рейдеров при жизни человека, но и после смерти.