Москва, 11 декабря, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Единственным гарантом безопасности для армян, проживающих в Нагоргом Карабахе, являются российские миротворческие силы. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Виктор Надеин-Раевский «Пока единственным гарантом сохранения того, что осталось от Нагорного Карабаха, и сохранения армянского населения на этих территориях являются российские миротворцы. Вполне реальный вариант, что удастся подключить к этому процессу и мировую общественность, чтобы она оказала давление на Азербайджан и Турцию. Но, всё же, всё зависит именно от позиции России. Если Россия и дальше будет являться гарантом сохранения НКР, то с проживанием там армянского населения не будет покончено. Если же российские миротворцы оттуда уйдут, то армян из Карабаха в лучшем случае просто выгонят. Ведь целью Азербайджана является лишить Нагорный Карабах вообще какого-либо статуса и полностью изгнать с этой территории всех армян. Поэтому Азербайджан и Турция обязательно будут давить на Россию. Им позиция России мешает. Ведь Россия не дала добить им Армению».

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.