Хельсинки, , 00:43 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» на территории Финляндии увеличилось с 11 до 20. Об этом 10 декабря сообщил на своем сайте Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Новые факты инфицирования указанной разновидностью SARS-CoV-2 зарегистрированы в городах Хельсинки и Вааса, а также в областях Южная Карелия, Юго-Западная Финляндия и Уусимаа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря руководитель департамента профилактики заболеваний министерства здравоохранения Италии Джанни Рецца заявил, что в республике выявлены в общей сложности 26 носителей штамма «Омикрон».

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