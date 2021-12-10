Берлин, 11 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Первые телефонные переговоры в должности канцлера ФРГ провёл Олаф Шольц с президентом США Джозефом Байденом. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба правительства Германии.

Michael Lucan Олаф Шольц

Обе стороны указали на желание укреплять и углублять тесные связи Германии с США. Лидеры двух стран пришли к единому мнению, что трансатлантическая дружба обязательна для решения нынешних и будущих вызовов.

Кроме того, президент СЩА поздравил Шольца с вступлением в должность канцлера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден поздравил в своём микроблоге в Twitter канцлера ФРГ Шольца с вступлением в должность и выразил надежду на укрепление связей между Вашингтоном и Берлином.