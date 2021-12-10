Сараево, 11 декабря, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины представитель хорватов Желько Комшич призвал прокуратуру БиГ срочно принять меры против депутатов, которые 10 декабря в парламенте Республики Сербской проголосовали за документ о переносе полномочий с уровня властей в Сараево на уровень автономии.

Predsjednistvobih.ba Желько Комшич

По словам Комшича, этот документ прямо подрывает конституционный фундамент БиГ и угрожает миру и стабильности в государстве.

Комшич потребовал от прокуратуры принять меры против Милорада Додика как лидера группы, немереной разрушить конституционный порядок БиГ.

«Парламент Республики Сербской покинул Дейтонское соглашение», — цитирует телеканал РТС слова Комшича.

Напомним, что ранее парламент в Баня-Луке принял решение о начале процедуры возвращения полномочий от центральных властей в Сараево к властям Республики Сербской. Речь идет о полномочиях Баня-Луки, которые верховные представители международного сообщества передали Сараево.