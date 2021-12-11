Брюссель, , 00:32 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) не пойдёт на компромиссы с крупными странами, такими как Россия, в вопросах вступления в альянс таких государств, как Украина или Грузия. Об этом 10 декабря заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу, — сказал он. — Мы никогда не согласимся с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать».

Таким образом он ответил на вопрос о том, откажется ли НАТО данного в 2008 году обещания «со временем принять» Украину и Грузию.

Как сообщило ИА REGNUM ранее, отменить решение НАТО о будущем членстве Украины и Грузии потребовало министерство иностранных дел России. В Москве настаивают на том, что результатом этой отмены должны стать долгосрочные правовые гарантии безопасности со странами НАТО.

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