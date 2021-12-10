Бейрут, 11 декабря, 2021, 00:20 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек пострадали в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана в результате серии мощных взрывов, произошедших после пожара на складе с оружием, который принадлежит радикальному движению ХАМАС. Об этом 10 декабря сообщил портал El Nashra.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Несколько пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Армия Ливана оцепила район инцидента. На месте работают пожарные, которые борются с возникшими очагами возгорания. Информация о причинах случившегося не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря один из лидеров движения ХАМАС Махмуд аз-Захар призвал палестинцев к продолжению войны против Израиля. Он также назвал дальнейшую цель организации — продолжение военной операции «Щит Иерусалима».