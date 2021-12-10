Белград, 11 декабря, 2021, 01:55 — ИА Регнум. США дорожат развивающимся партнерством с Сербией. Об этом 10 декабря заявил посол США в Сербии Энтони Годфри на своей странице в «Твиттере».

Mod.gov.rs Энтони Годфри

По его словам, США верят в то, что Сербия может достичь своих целей и обеспечить себе процветание, безопасность и долгосрочный мир в рамках Евросоюза.

Годфри поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за участие в «саммите за демократию», который организовал президент США Джо Байден.

Напомним, что в «саммите за демократию» участвовало более 100 стран, а его главными темами были укрепление демократии, защита от авторитарных режимов, решение проблем коррупции, защита прав человека.