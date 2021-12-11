Вашингтон, , 00:11 — REGNUM Обширная инициатива Covax позволила доставить нуждающимся странам в этом году только 596 млн из 2,3 млрд доз вакцины от COVID-19. Об этом 10 декабря написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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Из комментария директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинам Кейт О'Брайен следует, что за декабрь этот показатель увеличится до 800 млн доз, однако он всё равно будет существенно меньше необходимого.

В свою очередь исследователь из американской компании Public Citizen Заин Ризви, занимающийся защитой прав потребителей, отметил, что инициатива Covax не оправдала ожиданий, которые возникли в первые месяцы пандемии коронавируса.

«Covax не на пути к достижению своих скромных целей, не говоря уже о вакцинации всего мира. Этот провал отражает зияющий разрыв между риторикой и реальностью глобального доступа к вакцинам», — сказал эксперт.

В настоящее время авторы инициативы скорректировали прогноз относительно поставки вакцин до 1 млрд доз. Предполагается, что этот показатель будет достигнут в январе 2022 года.

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