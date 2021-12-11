Москва, , 00:12 — REGNUM Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и имеющий стратегическое значение, является чрезвычайно уязвимой территорией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Лачинский коридор CuriousGolden

«Лачинский коридор — это, собственно, и не коридор, а пропасть. Достаточно на одной части этой пропасти поставить пару артиллерийских орудий, и пройти там будет практически невозможно, даже тяжёлой бронетехнике. Потому что там идёт серпантин, на котором подставляется борт любого танка или БТРа», — сказал эксперт.

Напомним, что с ноября 2020 года безопасность Лачинского коридора, имеющего длину шесть и ширину пять километров, контролирует российский миротворческий контингент.