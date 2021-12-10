Вашингтон, 10 декабря, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Дефицит бюджета США в ноябре 2021 года увеличился на 16% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $191,335 млрд, сообщает 10 декабря министерство финансов страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно опубликованному отчёту, расходы бюджета США в минувшем месяце выросли на 29,5% в годовом выражении и составили $472,543 млрд, доходы увеличились на 28% — до $281,208 млрд.

Напомним, в ноябре 2020 года дефицит бюджета США составил $145,266 млрд.