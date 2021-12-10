Лос-Анджелес, США, , 23:46 — REGNUM Режиссёр Билл Кондон снимет биографический сериал про известного певца и актёра Фрэнка Синатру. Об этом 10 декабря сообщает портал Deadline.

Фрэнк Синатра

В качестве исполнительного продюсера проекта выступит дочь певца Тина Синатра, производством сериала займутся компании Lionsgate Television и Universal Music Group. Кондон напишет для шоу сценарий, он также выступит в качестве шоураннера (главного продюсера) и режиссёра пилотного эпизода. Помогать в реализации проекта ему будет давний партнёр — продюсер и сценарист Грег Йолен.

Напомним, Билл Кондон снял фильм «Красавица и чудовище», который в 2018 году был номинирован на премию «Оскар» в категориях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов». Он также выступил в качестве режиссёра картин «Иллюзия убийства 2», «Боги и монстры», «Сумерки. Сага: Рассвет», «Величайший шоумен» и других.

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