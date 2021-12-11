11 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили статью агентства Associated Press, согласно которой США собираются давить на Украину, чтобы та уступила часть автономии Донбассу.

Елизавета Коробова, , 10:37 — REGNUM Информация, согласно которой Вашингтону, вероятно, придётся заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу, вызвала бурные обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 10 декабря в социальной сети Facebook.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине понадобилось дождаться приказа из Вашингтона, чтобы вспомнить о Минских соглашениях? Поздно уже, поезд ушёл и уже давно», — написал Олег Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что даже Америка уже пытается заставить Украину соблюдать взятые ею на себя обязательства, согласно Минским соглашениям.

«Выполнение Минских соглашений — вот чего все вокруг уже который год добиваются от Украины. Пускай с этого хотя бы начинает», — поделился своим мнением Boris S.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что население Донецкой и Луганской Народных Республик уже не согласится оставаться частью Украины ни в какой форме.

«А ведь раньше жители Донбасса просили только автономии в составе Украины, а их в ответ начали бомбить. Так что украинцы сами виноваты, устроили кровопролитие, а теперь вдруг опомнились. Поздно», — отмечает Анна Г.

Карта Украины с выделением территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления Seryo93

Ряд пользователей указывает на то, что в Донбассе уже выросло то поколение молодых людей, которые всю свою осознанную жизнь провели под непрекращающейся агрессией со стороны Украины, поэтому ждать от них желания иметь что-то общее с этой самой Украиной просто не приходится.

«Поздновато украинские власти под давлением США и России вспомнили о жителях Донбасса и идее об автономии. Сомнения берут, что люди захотят после разрушений и отключки всех социальных поддержек со стороны правительства Украины идти под юрисдикцию этого государства. Дети, выросшие в подвалах под обстрелами ВСУ, навряд ли захотят такого «счастья», они не простят это Киеву. Раньше надо было думать», — указывает Валерий Б.

Часть людей полагает, что полное отделение ДНР и ЛНР от Украины станет толчком к мирному урегулированию конфликта.

«Зачем кому-то нужна такая автономия? Пусть уж лучше окончательно отделяются и живут отдельно, без конфликтов», — пишет Олег Ж.

Отдельные комментаторы отмечают, что жители ДНР и ЛНР уже по большей части российские граждане и вопрос интеграции республик в состав Российской Федерации — это лишь вопрос времени.

«После того как жители республик и их лидеры стали гражданами Российской Федерации, для которых Владимир Путин теперь их президент, а Россия — Отечество, никакой автономии Донбассу никто уже не даст. Не надо питать иллюзий. Какова ситуация сегодня на Донбассе? ВСУ проводят боевую операцию под названием ООС против мирных жителей. Это может быть расценено Москвой в качестве агрессии со стороны Киева в отношении соотечественников, и наиболее вероятным ходом со стороны России может стать ввод своих войск в этот регион для защиты соотечественников и полного разгрома группировки ВСУ, которые в этом регионе проводят карательную операцию против местных российских граждан. Это мировая практика, когда то или иное государство силой оружия защищает своих соотечественников в любой точке планеты», — считает Юрий А.

Танки ВСУ. Донбасс Ministry of Defense of Ukraine

Напомним, 9 декабря агентство Associated Press опубликовало материал со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников, согласно которому Вашингтону, вероятно, придётся заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу.