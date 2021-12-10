Мехико, , 23:41 — REGNUM Количество погибших в ДТП с грузовым автомобилем, перевозившим мигрантов в мексиканском штате Чьяпас, выросло до 55, сообщил 10 декабря губернатор штата Рутилио Эскандон на своей странице в Twitter.

Мигранты

«После вчерашней автокатастрофы сегодня, к сожалению, умер еще один человек, общее число жертв достигло 55», — написал он.

Напомним, кроме 55 погибших, ещё более 100 человек получили травмы, многие остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря грузовик с прицепом, в котором находились мигранты из стран Центральной Америки, перевернулся недалеко от города Тустла-Гутьеррес.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, ведётся его поиск.

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