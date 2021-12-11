11 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 10:38 — REGNUM Апелляционный суд Великобритании постановил 10 декабря, что один из основателей Wikileaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, где ему грозит тюремный срок в 175 лет по 18 уголовным обвинениям. Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда Лондона будет оспорено в кратчайшие сроки. Об этом 10 декабря заявила его невеста Стелла Моррис.

Адольф фон Менцель. Суд. 1839

Ранее в январе британский судья постановил, что Ассанжа нельзя экстрадировать в США, поскольку существует высокий риск самоубийства. Правительство США обжаловало это решение. Напомним, что во время администрации экс-президента США Дональда Трампа Ассанжу предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже. Случай примечателен, так как впервые федеральные прокуроры начали преследование не самого источника, а издателя секретной информации.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Значит, постоянно провоцировать США, прячась в посольстве, было не самой лучшей идеей?» — спрашивает @locka99.

«Давно пора! Он должен нести ответственность за свои проступки», — указывает @Drac76.

Джулиан Ассанж Maina Kiai

«Какой ужас! Что происходит с британской судебной системой?» — переживает @Skindulge.

«Совершенно ужасно, мне и так было стыдно за нашу британскую судебную систему, а тут еще больше. Бедняга в конце концов умрет», — негодует @jennysm40411246.

«Учитывая, в каком состоянии находится Великобритания, правительство Джонсона будет давить на суд, чтобы предать своих собственных бабушек, если только это поможет заключить торговую сделку с США», — считает @Aurora_Observes.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В США не отправляют Анну Сакулас за убийство ребенка и последующее бегство из страны… но мы с радостью выдадим разоблачителя, который уже давно отбыл наказание. США говорят «прыгай», Великобритания спрашивает «как высоко?» — комментирует @MilesClone.

«Итак, правители Великобритании в США управляют судебной системой», — подчеркивает @MickBre05937467.

«Отвратительно. Это всё для того, чтобы преподать урок всем, кто приоткроет завесу над убийствами, спонсируемыми США», — объясняет @drunpleasant.

«Ассанж хитер и вполне может быть виновен, но его шансы на справедливый суд в США равны нулю. Великобритания не должна депортировать никого в страну, чья судебная система не доказала свою справедливость», — считает @Battlemaiden6.

«Он раскрыл военные преступления», — напоминает @damienslash.

«Интересно, какой американский бизнес внезапно инвестировал значительные средства в Великобританию? Что Байден предложил Борису?» — интересуется @kindaannoying75.

«Мир совершенно не удивлен этим предательством», — комментирует @Leedee29054634.

Примечательно, что недавно правительство США объявило о решении финансировать средства массовой информации по всему миру с целью помощи свободной прессе. Стратегия разработана в рамках инициативы Белого дома по обновлению демократии на международном уровне.