Джозеф Тёрнер, 11 декабря 2021, 10:38 — REGNUM Апелляционный суд Великобритании постановил 10 декабря, что один из основателей Wikileaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, где ему грозит тюремный срок в 175 лет по 18 уголовным обвинениям. Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда Лондона будет оспорено в кратчайшие сроки. Об этом 10 декабря заявила его невеста Стелла Моррис.
Ранее в январе британский судья постановил, что Ассанжа нельзя экстрадировать в США, поскольку существует высокий риск самоубийства. Правительство США обжаловало это решение. Напомним, что во время администрации экс-президента США Дональда Трампа Ассанжу предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже. Случай примечателен, так как впервые федеральные прокуроры начали преследование не самого источника, а издателя секретной информации.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.
«Значит, постоянно провоцировать США, прячась в посольстве, было не самой лучшей идеей?» — спрашивает @locka99.
«Давно пора! Он должен нести ответственность за свои проступки», — указывает @Drac76.
«Какой ужас! Что происходит с британской судебной системой?» — переживает @Skindulge.
«Совершенно ужасно, мне и так было стыдно за нашу британскую судебную систему, а тут еще больше. Бедняга в конце концов умрет», — негодует @jennysm40411246.
«Учитывая, в каком состоянии находится Великобритания, правительство Джонсона будет давить на суд, чтобы предать своих собственных бабушек, если только это поможет заключить торговую сделку с США», — считает @Aurora_Observes.
«В США не отправляют Анну Сакулас за убийство ребенка и последующее бегство из страны… но мы с радостью выдадим разоблачителя, который уже давно отбыл наказание. США говорят «прыгай», Великобритания спрашивает «как высоко?» — комментирует @MilesClone.
«Итак, правители Великобритании в США управляют судебной системой», — подчеркивает @MickBre05937467.
«Отвратительно. Это всё для того, чтобы преподать урок всем, кто приоткроет завесу над убийствами, спонсируемыми США», — объясняет @drunpleasant.
«Ассанж хитер и вполне может быть виновен, но его шансы на справедливый суд в США равны нулю. Великобритания не должна депортировать никого в страну, чья судебная система не доказала свою справедливость», — считает @Battlemaiden6.
«Он раскрыл военные преступления», — напоминает @damienslash.
«Интересно, какой американский бизнес внезапно инвестировал значительные средства в Великобританию? Что Байден предложил Борису?» — интересуется @kindaannoying75.
«Мир совершенно не удивлен этим предательством», — комментирует @Leedee29054634.
Примечательно, что недавно правительство США объявило о решении финансировать средства массовой информации по всему миру с целью помощи свободной прессе. Стратегия разработана в рамках инициативы Белого дома по обновлению демократии на международном уровне.