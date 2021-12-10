Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Образовательные учреждения Ростовской области получили 140 новых школьных автобусов. Автобусы приобретены за счёт федеральных средств, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Kaluga-gov.ru Школьный автобус

Первая партия, состоящая из 70 «ПАЗов», была распределена между муниципальными образованиями в ноябре. 10 декабря в города и районы отправлено ещё 70 единиц транспорта. Таким образом, муниципальные школьные автопарки обновятся более чем на 15%.

«В Ростовской области открыты 1343 школьных маршрута общей протяженностью свыше 14,5 тыс. километров. Обновление автопарка позволит повысить безопасность школьных перевозок, разгрузить действующие маршруты и открыть новые. Специальным транспортом в образовательные учреждения сегодня добираются 39 тыс. донских школьников», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

На обновление школьного автопарка Ростовская область получила 380,7 млн рублей из федерального бюджета.