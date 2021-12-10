Манчестер, Великобритания, 10 декабря, 2021, 23:37 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Джесси Лингард покинет манчестерский клуб в зимнее трансферное окно. В футболисте заинтересован «Ньюкасл». Об этом 10 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Джесси Лингард

Ранее сообщалось, что Джесси Лингард обращался к руководству клуба с просьбой продать его в другой клуб в зимнее трансферное окно. Приоритетным вариантом для англичанина является лондонский «Вест Хэм», за который Лингард успешно выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

В текущем сезоне на счету Джесси Лингарда 3 (2+1) очка по системе гол+пас в двенадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.