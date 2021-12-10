Рим, 10 декабря, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Италии должен быть прекращен к 2035 году, такой проект обсуждался руководителями министерств «экологического перехода», транспорта и экономического развития в пятницу, 10 декабря.

Charles01 FIAT-124

Фургонам и грузовому транспорту для коммерческих перевозок дали чуть больше времени — до 2040 года.

Министры полагают, что именно к этому периоду станет возможна полная замена указанного транспорта на более экологичный.