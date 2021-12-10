София, 10 декабря, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Очередное, 16-е по счету, заседание специальной комиссии «Болгария — Северная Македония» в рамках урегулирования исторических и культурных разногласий между двумя государствами, завершилось без достижения принципиальных соглашений по основным дискуссионным вопросам. Об этом 10 декабря сообщило «Радио Болгария».

Цитата из мф Винни-Пух. реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР Винни-Пух

Как заявил сопредседатель комиссии Ангел Димитров (Болгария) сторонам не удалось выработать единой стратегии относительно сотрудничества в сфере культуры, и это ставит под угрозу контакты между Софией и Скопье в других отраслях.

Димитров «Тем не менее, все мы будем надеяться на изменение ситуации к лучшему».

Нынешнее заседание форума проходило в режиме он-лайн. В беседе с обеих сторон приняли участие до 50 экспертов. Предполагалось, что в случае положительных итогов заседания, соответствующие контакты Софии и Скопье будут продолжены на уровне министерств и ведомств.

Напомним, отношения Болгарии и Северной Македонии остаются прохладными. Стороны имеют взаимные территориальные, экономические и исторические претензии.