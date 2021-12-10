Встреча комиссии «Болгария – Северная Македония» завершилась ничем
София, 10 декабря, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Очередное, 16-е по счету, заседание специальной комиссии «Болгария — Северная Македония» в рамках урегулирования исторических и культурных разногласий между двумя государствами, завершилось без достижения принципиальных соглашений по основным дискуссионным вопросам. Об этом 10 декабря сообщило «Радио Болгария».
Как заявил сопредседатель комиссии Ангел Димитров (Болгария) сторонам не удалось выработать единой стратегии относительно сотрудничества в сфере культуры, и это ставит под угрозу контакты между Софией и Скопье в других отраслях.
Нынешнее заседание форума проходило в режиме он-лайн. В беседе с обеих сторон приняли участие до 50 экспертов. Предполагалось, что в случае положительных итогов заседания, соответствующие контакты Софии и Скопье будут продолжены на уровне министерств и ведомств.
Напомним, отношения Болгарии и Северной Македонии остаются прохладными. Стороны имеют взаимные территориальные, экономические и исторические претензии.