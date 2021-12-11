11 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 10:40 — REGNUM В Великобритании за сутки было выявлено 58 194 новых случая заражения коронавирусом. Это число стало наибольшим с 9 января 2021 года, когда суточное количество новых случаев было больше 59 тысяч. Из числа заболевших почти 450 заражены новым штаммом «Омикрон». Как сообщают BBC, Шотландия столкнулась с «цунами «Омикрона», который, по заявлению первого министра Шотландии Николы Стерджен, заменит штамм «Дельта».

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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В комментариях предложили премьер-министру Борису Джонсону в честь увеличения количества новых случаев заражения устроить вечеринку, напомнив про прошлогодние мероприятия на Даунинг-стрит.

«С такими цифрами самое время устроить вечеринку», — написал @ThatBladeGuy.

«Идеальное время для новой правительственной политики: работай из дома, устраивай вечеринки на работе», — прокомментировал @geoffwilton2.

Многие пользователи отметили, что они не понимают значения приведенной статистики, потому что цифры сами по себе не говорят ничего.

В комментариях потребовали уточнить, сколько человек было госпитализировано, сколько из них заражено «Омикроном», и какие у них симптомы.

«Количество случаев ничего не значит. Людей волнует госпитализация, а связь между этими данными давно потерялась. Хорошо было бы узнать, какой процент всех тестов положительный. И еще хотелось бы узнать, сколько из этих случаев заражения «Омикроном» и у скольких их них серьезные симптомы? Иначе это все бессмысленно», — написала @Rationa60187928.

Вакцинация в Великобритании (сс) Victuallers

«А в статистике учитываются случаи повторного заражения?» — поинтересовался @learnin_as_i_go.

«Разбивка случаев по возрасту тоже была бы здравым решением», — предложила @Jessie11512434.

Некоторые комментаторы написали, что было бы неплохо описать тенденции и прогнозы распространения COVID-19, чтобы люди понимали, чего ожидать в ближайшее время.

«Мы не имеем четкого представления о том, у скольких человек действительно «Омикрон», потому что на него до недавнего времени не тестировали. Скорее всего, сейчас число намного больше», — предположил @jordmondson.

Комментаторы также считают, что COVID-19 частично носит сезонный характер, поэтому в увеличении количества новых случаев заражения нет ничего удивительного.

«Случаи, случаи, случаи. Госпитализация и смертность, вот, что важно знать! К тому же, сейчас зима! Количество случаев и должно было увеличиться», — отметил @Clarkiee.

В комментариях написали, что с такими цифрами недалеко до «плана С», то есть рождественского локдауна.

«Рождественский локдаун неизбежен. Как стать депутатом?» — спросил @JohnBSylvester.

Лондон во время локдауна (сс) David Bloomfield

Многие пользователи отметили, что количество новых случаев стало увеличиваться с того момента, как было усилено тестирование. Пользователи считают, что так и должно быть, это очевидно.

«Вместе с этим проводится огромное количество тестов», — отметил @AdrianLRiley.

«Достаточно смешно, что с момента января сейчас проводится наибольшее количество тестов. Но зачем это упоминать, правда?» — написал @FraserGCU.

«Скачок в количестве новых случаев произошел из-за того, что было проведено больше тестов. Если бы поводилось больше IQ-тестов, то был бы скачок в количестве слабоумных», — сравнила @SwissLady45.

Некоторые пользователи перестали серьезно относиться к COVID-19, и считают, что ВВС просто проинформировали население о 60 тысячах случаев «кашля с соплями».

«Так это 58 тысяч странных человек с простудой и шмыгающим носом», — прокомментировал @Cj1212cj.

«Следующим шагом станет локдаун из-за гриппа или простуды…» — недовольно отметила @Kate13059119.

Ряд пользователей считает, что вся эта статистика была выпущена лишь с целью рассеивания еще большей паники.

«Ноль госпитализаций и ноль смертей от «Омикрона». Уровень госпитализаций остаётся низким, и стремится вниз. Но нет, давайте сфокусируемся на главном, на поддержании страха», — написал @BazzaLev.

Среди пользователей есть те, кто выразили свое недовольство тем, что вакцинация не работает.

«Работают ли вакцины? Наибольшее количество новых случаев с января, когда у 98 процентов населения должен быть иммунитет или антитела», — отметил @anouskarudgley.

Напомним, в этом году на Даунинг-стрит рождественскую вечеринку решили не проводить из-за возрастания количества новых случаев заболевания и агрессии со стороны многих британцев по поводу прошлогодней вечеринке, где, по заявлению премьер-министра Бориса Джонсона, «все правила соблюдались на протяжении всего времени».

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