Сан-Матео, США, 10 декабря, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Sony Interactive Entertainment купила студию Valkyrie Entertainment, которая принимала участие в разработке нескольких известных видеоигр. Об этом 10 декабря сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Глава Playstation Герман Хюльст заявил, что компания «внесет неоценимый вклад в (развитие — ИА REGNUM) ключевых франшиз PlayStation Studios». Valkyrie Entertainment ранее работала со студией Santa Monica над игрой God of War (2018).

Отметим, что компания также участвовала в разработке таких игр, как League of Legends, Valorant, Halo Infinite, State of Decay 2, Forza Motorsport 7 и Middle-earth: Shadow of War. В декабре 2015 года она выпустила бесплатную стратегическую игру Guns Up!