Манчестер, Великобритания, 10 декабря, 2021, 23:32 — ИА Регнум. 19-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Кот-д-Ивуара по футболу Амад Диалло Траоре проведет вторую половину сезоне в аренде в другом клубе. На футболиста, по словам журналиста Фабрицио Романо, претендуют несколько клубов из Германии и нидерландский «Фейеноорд».

«Манчестер Юнайтед»

Амад Диалло Траоре перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» 2 января 2021 года за 21,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского нападающего составляет 18 миллионов евро. Соглашение Траоре с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В составе «красных дьяволов» в текущем году Траоре принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в одной результативной передачей.