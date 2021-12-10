Москва, 10 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Заявления Сокурова о регионах Северного Кавказа и националистических настроениях должны получить правовую оценку со стороны «компетентных органов», считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Об этом он сообщил 10 декабря в своем Тelegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что подобные высказывания имеют явный антигосударственный и экстремистский характер.

Напомним, Сокуров на встрече президента России Владимира Путина с членами российского Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими, и предложил «отпустить» их, как не желающих жить вместе с Россией.

Глава Чечни отметил, что заявления Сокурова — не что иное, как попытка снова, как и в 1990-х годах, развалить страну.

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — написал Кадыров.