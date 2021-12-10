Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Кину Ривз ответил на вопрос о том, как он относится к модификации (моду) игры Cyberpunk 2077, которая позволяет главному герою игры заниматься сексом с его персонажем Джонни Сильверхендом. Видеоинтервью с актёром было опубликовано 10 декабря на YouTube-канале портала The Verge.

Cyberpunk 2077 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ривз признался, что он ещё не играл в Cyberpunk 2077, но видел, как играют другие. Актёр явно обрадовался, когда ему сообщили о существовании мода, который добавляет в игру соответствующие сцены.

Его особенно порадовало то, что запрос по поводу этого дополнение является одним из самых популярных в сети. Отметим, что Ривз выразил разочарование из-за того, что студия CD ProjektRed поставила этот мод под запрет.

Напомним, соответствующую модификацию энтузиасты выпустили в январе 2021 года. Это дополнение к Cyberpunk 2077 позволяет геймерам менять модели персонажей и, таким образом, превращать любого героя игры в Джонни Сильверхенда.

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