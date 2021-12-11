11 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 01:58 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с её стороны, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 10 декабря в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да вы что?! Да, все медведи передохли, небо упало, а земля налетела на небесную ось!» — удивляется Natalie S.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому внезапному решению украинский министр иностранных дел пришёл, судя по всему, исходя из итогов переговоров российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Джозефом Байденом.

В ходе встречи с Президентом США Джозефом Байденом (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

«Что это он запел вдруг такие песни? Отмашку дали или сам догадался после встречи Путина с Байденом в видеоформате? Догадался, наверное, что Америка сливать начала Украину», — подозревает Нина К.

«Всё что нужно знать о прошедших переговорах Путина и Байдена. И так уже понятно, кто кого нагнул и чьи интересы теперь учитываются», — указывает Наталья В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев на протяжении уже долгого времени всячески рвал любые взаимоотношения с Москвой, а теперь ему приходится всё выстраивать заново в надежде, что российская сторона ещё не поставила крест на диалоге с Украиной на дипломатическом уровне.

«А как дышал, как дышал! Столько фоток с «партнёрами» правильными сделал, и что? Не пойдешь, а поползешь с соплей зелёной, на коленях перед Россией будешь валяться и извиняться!» — пишет Anatoliy I.

«Многолетняя работа Киева на обострение отношений с Россией коту под хвост. А как старались, как рвали связи, как издевались над русскоговорящим населением, свою экономику не жалея. Ради чего? Ради того, чтобы так позорно начать заново выстраивать диалог?» — задаётся вопросом Igor L.

Часть людей полагает, что Киеву в данном вопросе следует сделать первый шаг, чтобы продемонстрировать России, что её намерения — не пустой звук. Сначала, пишут граждане, Украине следует вернуться в рамки Минских соглашений.

Главы государств за столом переговоров в Минске Kremlin.ru

«Сначала Киеву следует прекратить стрельбу и отвести войска за административные границы Донецкой и Луганской Народных Республик, потом можно будет уже начинать говорить», — поделился своим мнением Леонид Н.

«Самая большая уступка — это прекратить убивать мирных жителей Донбасса в ходе карательной операции «ООС», которую в этом регионе проводят ВСУ. Вот с этого стоило бы Киеву начинать», — считает Юрий А.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские политики уже столько раз нарушали свои обещания, что доверять Киеву уже попросту нельзя.

«Что-то мне не верится, что вот так вот всё в один миг и закончится. В подобном положении киевской верхушке не удержаться во власти, им нужна кровь, чтобы занять своё население чем-то иным. Так что расслабляться не стоит, эти ужи ещё проявят свою змеиную сущность», — уверен Кирилл А.

Напомним, 9 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью британскому телеканалу Sky News о том, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с её стороны.