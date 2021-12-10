Рим, , 23:13 — REGNUM Новым президентом Италии должен стать Сильвио Берлускони, все правоконсервативные партии поддержат его кандидатуру, заявил в пятницу, 10 декабря, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Сильвио Берлускони European People's Party

Он отметил, что новый глава государства не должен быть вновь из стана либералов, и обещал сделать все возможное, чтобы сделать гражданам страны такой «подарок к Рождеству».

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он уже заявил, что не намерен идти на второй срок.