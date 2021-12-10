Москва, 10 декабря, 2021, 23:10 — ИА Регнум. 27-летний российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов с оценкой 8.0 был признан порталом WhoScored лучшим игроком завершившегося группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22.

(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru Александр Селихов

Футболист сыграл в трех заключительных турах, в которых пропустил лишь два мяча и отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки. Также Селихов является лучшим голкипером турнира по количеству предотвращенных голов на 90 минут (1,2) и занимает второе место в количестве отраженных ударов за 90 минут (4.56).

Благодаря Селихову «Спартак» смог удержать победу в матче с варшавской «Легией» и впервые в своей истории выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места. Соперниками «Спартака» по группе, помимо «Легии», были «Лестер Сити» и «Наполи» — самые богатые и дорогие клубы турнира.