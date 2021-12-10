Вашингтон, 10 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Министерство финансов США дало разрешение на осуществление личных некоммерческих денежных переводов в Афганистан. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба американского ведомства.

MohitSingh Эмблема министерства финансов США

Согласно опубликованному документу, личные денежные переводы в Афганистан, осуществляемые в некоммерческих целях, теперь могут выполняться через юридических лиц, подконтрольных движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Уточняется, что лицензия министерства финансов США не будет распространяться наблаготворительные пожертвования денежных средств юридическим лицам и переводы для коммерческих предприятий, в том числе семейных.

По-прежнему запрещены также денежные переводы непосредственно членам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящимся под санкциями США. Исключение предусмотрено только для переводов, необходимых для выплаты налогов и сборов.