Киев, , 23:06 — REGNUM Россия и её президент Владимир Путин верят в свою силу потому, что «европейские коллеги» слишком часто говорят о их мощи, заявил 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зеленского, Европа сама создала «культ мощной России», а теперь боится её.

«Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Зеленский, выступая на виртуальном «саммите за демократию», провозгласил Украину региональным лидером демократических преобразований.

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