Бухарест, 10 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Румынии в Бухаресте и окрестностях румынской столицы, были изъяты десятки единиц боевого оружия, включая пистолеты, автоматы и пулеметы, а также гранаты и боеприпасы. Об этом 10 декабря сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Изъятое оружие

По информации правоохранителей, обыски проходили одновременно в 130 квартирах и частных домах, а также на некоторых элитных дачах. В мероприятии приняли участие более 300 оперативных сотрудников. Изъятое вооружение доставлено в хранилища МВД Румынии для экспертизы. О задержаниях, проведенных в ходе акции, не сообщается.

Как отметили представители министерства внутренних дел Румынии, нынешняя спецоперация стала частью масштабной антитеррористической программы, одобренной румынским правительством. Предполагается, что подобные рейды в стране будут проводиться регулярно.