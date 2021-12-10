Токио, 10 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Вышел второй трейлер аниме-сериала «Убивающая любовь» (Love of Kill) на основе одноимённой манги. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале KADOKAWAanime.

Фигурка в стиле аниме

Реализацией проекта занимается студия Platinum Vision, ранее выпустившая такие сериалы, как «Задержи этот звук!», «Сервамп», «Линия дьявола», «Доктор Рамунэ — специалист по таинственным болезням» и другие. Первый эпизод «Убивающей любви» покажут на японских телеканалах 12 января 2022 года.

Автором комикса является мангака, известный под псевдонимом Фе (Fe), он публикует своё произведение с октября 2015 года в журнале Monthly Comic Gene. Сюжет манги рассказывает историю романтических отношений между девушкой Шато Данкворт, являющейся высокопрофессиональным охотником за головами, и всемирно известным киллером Сон Рянха.